Укладка литого асфальтобетона

О компании

Компания ООО «РусВэй» предлагает следующие виды работ и услуг:

- устройство проезжей части искусственных Сооружений из литого асфальтобетона, в том числе верхнего слоя покрытия с посыпкой черненым щебнем,

- поставка, монтаж, обслуживание деформационных швов всех типов фирмы Маурер и Магеба( сотрудники компании прошли обучение и аттестацию, имеют сертификаты на данный вид работ от компаний производителей )

- устройство переходных зон к деформационным швам мостовых Сооружений из литого асфальтобетона и с применением материала Бетофлекс

- сдача в аренду спецтехники ( укладчика литого асфальтобетона , Кохеров для Перевозки литого асфальтобетона) .

Заказчики услуг и работ :

- АО ДиМ ( Мостоотряд 90, Мостоотряд 22, Мостоотряд 99).

- ООО Строймост, г . Вологда

- аэропорт Домодедово

- ООО Пелискер( капитальный ремонт Большого Каменного моста)

- ООО Севермост, г. Вологда

- ООО Мостовик , г. Вологда

- АО ВИС ( строительство обхода г. Хабаровска)

И другие ….

