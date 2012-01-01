Доставка и Укладка литого асфальтобетона по всем регионам России
Ровно. Гладко. На 10 лет.
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О компании
Компания ООО «РусВэй» предлагает следующие виды работ и услуг: - устройство проезжей части искусственных Сооружений из литого асфальтобетона, в том числе верхнего слоя покрытия с посыпкой черненым щебнем, - поставка, монтаж, обслуживание деформационных швов всех типов фирмы Маурер и Магеба( сотрудники компании прошли обучение и аттестацию, имеют сертификаты на данный вид работ от компаний производителей ) - устройство переходных зон к деформационным швам мостовых Сооружений из литого асфальтобетона и с применением материала Бетофлекс - сдача в аренду спецтехники ( укладчика литого асфальтобетона , Кохеров для Перевозки литого асфальтобетона) . Заказчики услуг и работ : - АО ДиМ ( Мостоотряд 90, Мостоотряд 22, Мостоотряд 99). - ООО Строймост, г . Вологда - аэропорт Домодедово - ООО Пелискер( капитальный ремонт Большого Каменного моста) - ООО Севермост, г. Вологда - ООО Мостовик , г. Вологда - АО ВИС ( строительство обхода г. Хабаровска) И другие ….
Почему мы?
153 сданных объектов государственного значения
Уникальная технология укладки литого асфальтобетона
10-летняя гарантия на дорожное покрытие
Этапы работы с нами
Обработаем заявку
Наши специалисты оперативно обработают Вашу заявку и свяжутся с Вами в удобное время (укажите его во время формирования заявки)
Обговорим Ваши пожелания
Подробно обсудим все интересующие Вас детали
Подберем оптимальный способ реализации
Наши специалисты предложат эффективные решения Ваших задач
Качественно выполним все оговоренные задачи
Выполним поставленные задачи в оговоренные сроки и согласно техническому заданию
141303, Российская Федерация, г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 4В
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